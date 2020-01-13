兒童交通安全教育館共有8項設施。（陳淑娥攝）

兒童交通安全教育館共有8項設施。（陳淑娥攝）

台中麗寶國際賽車場兒童交通安全教育館13日開幕，引進歐盟認證小汽車，透過全擬真道路情境體驗，幫助兒童認識道路安全知識；交通局長葉昭甫與小朋友共同體驗，肯定這是一處寓教於樂的場域，也是全台中首座。

中華車會與麗寶國際賽車場合作打造台中第一座「兒童交通安全教育館」，吸引許多小朋友搶先體驗，透過專業講師講述交通安全觀念，並分享交通意外案例，讓在場學童充分意識馬路如虎口觀念。

中華車會理事長、麗寶樂園渡假區副董事長陳志鴻表示，兒教館獨家引進「國際汽車聯盟FIA」教材，重金打造全擬真道路情境，透過實境體驗將道安知識傳遞給學童，未來除了與公部門合作推廣到各國小外，也將提供弱勢孩童免費體驗機會。

兒童交通安全教育館共有8項設施，其中「路考測驗」最讓學童感到新奇，由小朋友親自駕駛小汽車，在符合規範場域上進行各種路考測驗，包括認識燈號與標誌、禮讓行人與如何應對突發狀況，快樂從遊戲中體會道安重要性。

交通局指出，「兒童交通安全教育館」以兒童交通安全教育宣導為主題，5到9歲兒童及家長為主要宣導對象，透過館內實際體驗幫助他們認識基本知識，以降低兒童交通事故比例。

(中時 )