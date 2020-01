李奧納多、布萊德彼特憑《從前,有個好萊塢》雙雙入圍男主角、男配角。(圖/双喜提供)

第92屆奧斯卡金像獎於台灣時間13日晚間公布入圍名單,《小丑》風光提名11項,是入圍大贏家,也是首部入圍最佳影片的DC超級英雄電影,緊追在後的是入圍10項的《從前,有個好萊塢》、《愛爾蘭人》、《1917》,競爭相當激烈。

男主角獎方面,才剛拿下金球獎戲劇類影帝的瓦昆菲尼克斯(Joaquin Phoenix)毫無疑問繼續入圍。過去曾3度叩關奧斯卡但都鎩羽而歸,這次將面對坎城影帝安東尼奧班德拉斯(Antonio Banderas),以及李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)、亞當崔佛(Adam Driver)、強那森布萊斯(Jonathan Pryce)幾位今年入圍班底的強勢挑戰。

芮妮齊薇格為了完美化身茱蒂嘉蘭,黏上假鼻子。(翻攝自網路)

女主角獎方面,芮妮齊薇格(Renee Zellweger)已憑《茱蒂》拿下金球戲劇影后,但卻是從影以來首度問鼎奧斯卡影后,她曾經3度入圍、拿下一座奧斯卡女配角,這回是她睽違16年第4度入圍。但她不能鬆懈,史嘉蕾喬韓森(Scarlett Johansson)、莎莉賽隆(Charlize Theron)、瑟夏羅南(Saoirse Ronan)、辛西婭艾利沃(Cynthia Erico)等人都虎視眈眈。

導演方面,今年憑《1917》先拿下金球獎導演獎的山姆曼德斯(Sam Mendes),面對《從前,有個好萊塢》的昆汀塔倫提諾(Quentin Tarantino)、《愛爾蘭人》的馬汀史柯西斯(Martin Scorsese)、《寄生上游》奉俊昊(Bong Joon-ho)與《小丑》的陶德菲利普斯(Todd Phillips)等名導,是否能順利保住獎座還是未知數。

《寄生上流》打破南韓影史紀錄。(CatchPlay提供)

而南韓神片《寄生上流》繼上次拿下金球獎的最佳外語片,這回在奧斯卡角逐最佳國際電影,同時還入圍最佳影片、導演、原創劇本、剪輯與藝術指導等6獎,也是首部入圍國際電影的韓國片。奧斯卡頒獎典禮於台灣時間2月10日上午在加州洛杉磯好萊塢杜比劇院舉行。

第92屆奧斯卡金像獎入圍名單如下:

最佳影片

《從前,有個好萊塢》

《愛爾蘭人》

《寄生上游》

《1917》

《婚姻故事》

《兔嘲男孩》

《小丑》

《她們》

《賽道狂人》

最佳導演

山姆曼德斯(Sam Mendes)《1917》

昆汀塔倫提諾(Quentin Tarantino)《從前,有個好萊塢》

馬汀史柯西斯(Martin Scorsese)《愛爾蘭人》

奉俊昊(Bong Joon-ho)《寄生上游》

陶德菲利普斯(Todd Phillips)《小丑》

最佳男主角

瓦昆菲尼克斯(Joaquin Phoenix)–《小丑》

安東尼奧班德拉斯(Antonio Banderas)–《痛苦與榮耀》

李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)–《從前,有個好萊塢》

亞當崔佛(Adam Driver)–《婚姻故事》

強那森布萊斯(Jonathan Pryce)–《教宗的承繼》

最佳女主角

芮妮齊薇格(Renee Zellweger)–《茱蒂》

史嘉蕾喬韓森(Scarlett Johansson)–《婚姻故事》

莎莉賽隆(Charlize Theron)–《婚姻故事》

瑟夏羅南(Saoirse Ronan)–《她們》

辛西婭艾利沃(Cynthia Erivo)–《海芮》

最佳男配角

湯姆漢克斯(Tom Hanks)–《你是我的朋友》

安東尼霍普金斯(Anthony Hopkins)–《教宗的繼承》

艾爾帕西諾(Al Pacino)–《愛爾蘭人》

喬派西(Joe Pesci)–《愛爾蘭人》

布萊德彼特(Brad Pitt)–《從前,有個好萊塢》

最佳女配角

凱西貝茲(Kathy Bates)–《李察朱威爾事件》(Richard Jewell)

蘿拉鄧恩(Laura Dern)–《婚姻故事》(Marriage Story)

史嘉蕾喬韓森(Scarlett Johansson)–《兔嘲男孩》(Jojo Rabbit)

佛蘿倫絲普伊(Florence Pugh)–《她們》(Little Women)

瑪格羅比(Margot Robbie)–《重磅腥聞》(Bombshell)

最佳國際電影

《寄生上流》(Parasite)–南韓

《痛苦與榮耀》(Pain & Glory)–西班牙

《悲慘世界》(France)–法國

《Honeyland》(Honeyland)–北馬其頓

《另類神父代理人》(Corpus Christi)–波蘭

最佳紀錄片

《美國工廠》(American Factory)

《洞穴》(The Cave)

《The Age of Democracy》(The Age of Democracy)

《為了薩瑪》(For Sama)

《Honeyland》(Honeyland)

最佳紀錄短片

《In the Absence》

《Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)》

《Life Overtakes Me》

《St. Louis Superman》

《Walk Run Cha-Cha》

最佳動畫長片

《玩具總動員4》

《馴龍高手3》

《大冒險家》

《I Lost My Body》

《Klaus》

最佳原創劇本

《婚姻故事》

《從前,有個好萊塢》

《寄生上游》

《鋒迴路轉》

《1917》

最佳改編劇本

《愛爾蘭人》

《教宗的繼承》

《兔嘲男孩》

《小丑》

《她們》

最佳美術設計

《愛爾蘭人》

《兔嘲男孩》

《1917》

《從前,有個好萊塢》

《寄生上流》

最佳攝影

《1917》

《從前,有個好萊塢》

《愛爾蘭人》

《小丑》

《燈塔》

最佳剪輯

《賽道狂人》

《愛爾蘭人》

《兔嘲男孩》

《小丑》

《寄生上流》

最佳服裝設計

《愛爾蘭人》

《兔嘲男孩》

《小丑》

《她們》

《從前,有個好萊塢》

最佳梳化

《重磅腥聞》

《小丑》

《茱蒂》

《黑魔女2》

《1917》

最佳原創歌曲

“I Can’t Let You Throw Yourself Away” 《玩具總動員4》(Toy Story 4)

(I’m Gonna) Love Me Again《火箭人》(Rocketman)

I’m Standing With You《不可能的奇蹟》(Breakthrough)

Into the Unknown《冰雪奇緣2》(Frozen II)

Stand Up《海芮》(暫譯,Harriet)

最佳原創電影音樂

《小丑》

《她們》

《婚姻故事》

《1917》

《STAR WARS:天行者的崛起》

最佳音效剪輯

《賽道狂人》

《小丑》

《1917》

《從前,有個好萊塢》

《STAR WARS:天行者的崛起》

最佳混音

《星際救援》

《賽道狂人》

《小丑》

《1917》

《從前,有個好萊塢》

最佳視覺特效

《復仇者聯盟:終局之戰》

《愛爾蘭人》

《獅子王》

《1917》

《Star Wars:天行者的崛起》

最佳動畫短片

《Dcera (Daughter)》

《Hair Love》

《Kitbull》

《Memorable》

《Sister》

最佳實景短片

《Brotherhood》

《Nefta Gootball Club》

《The Neighbours’ Window》

《Saria》

《A Sister》

