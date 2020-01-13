國際能源價格在過去一週內受地緣政治衝擊的影響而明顯上揚，但美國對伊朗的衝突短期沒有擴大跡象、對大陸要簽署的貿易協定也箭在弦上，因此美股在過去一週還是震盪走高。不過，儘管新聞事件暫時對市場沒有負面衝擊，但隨著全球股市已反映2020年的獲利預期，以及去年第四季財報公布在即，因此包含亞股在內的全球股市，過去一週的風險偏好都不似去年12月強勁。

從外資過去一週對亞股的買超動作已出現端倪。除了大陸A股與韓國，外資對其他亞股的買超力度明顯放緩，其中台股在今年來已連續兩週淨流出，統計全年已賣超4.13億美元，長期保持淨流入的印度也流出1.14億美元，東協國家則是好壞參半，泰國、印尼、越南分別淨流入0.69億美元、0.73億美元與0.45億美元，菲律賓與馬來西亞則分別流出0.25億美元與0.07億美元。

大陸A股則是迎接連續第14週的淨流入，單週淨流入29.95億美元，使得今年以來外資累計買超大陸高達49.34億美元，傲視所有亞洲股市；排名第二的韓國則是流入9.06億美元，印度今年以來的外資買超金額為2.70億美元。

摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，隨著美股大盤評價已來到2018年第四季以來高處，中美兩國對於已加增關稅的調整能否符合市場預期，將影響自去年12月以來回溫的風險偏好；加上財報季即將開跑，市場觀望氣氛明顯，建議投資組合宜以優質收益為核心，機動調整風險性資產配置類型與比重。

至於國際油價對亞股的影響，林雅慧表示，今年全球經濟成長乏力，預料將導致油市需求成長遲緩，所以儘管OPEC維持減產協議，但美國、俄羅斯、巴西等產油國均有增產能力，因此整體油價漲勢將受到抑制，對亞洲各國的財政來說算是好事；所以就算美伊衝突引發亞股近期波動升溫，然隨著緊張情勢趨緩，資金還是提振MSCI亞太指數邁向一年半高點，也帶動了亞洲貨幣表現，其中人民幣一度升至五個月以來最強水平，印尼盾也觸及了21個月高點。

林雅慧表示，亞洲12月製造業動能持續好轉，大陸官方製造業PMI持穩50.2，新出口訂單自2018年5月以來首度進入擴張區間、台灣PMI連續3個月回升並創下19個月來最快擴張。另外，東南亞地區除印尼製造業數據仍低於榮枯線以外，其餘像印度、泰國、馬來西亞與菲律賓等國，PMI均處擴張區間且較上月翻揚。

林雅慧說，按過去經驗，第一季通常是全球股市的旺季，由於去年12月起全球股市風險偏好明顯提升，所以本週開始步入的財報季，反而會成為檢視這波風險偏好是否持續上揚的依據，建議投資人短期內宜優先建立高品質的核心收益部位，再以高股息收益介入股票資產較為妥當。

(工商 )