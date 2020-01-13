第一金證券13日舉辦2020投資論壇，第一金投顧董事長陳奕光指出，台股擁高殖利率，加上台商回流資金，搭配大選年漲多跌少的慣性，2020年2月可望先挑戰12,682點歷史高點，第四季更上看13,000點；5G、IC設計仍是台股主旋律，並可特別留意具併購潛力者，傳產原物料、營建資產、生技等亦有機會發動。

陳奕光認為，國際局勢因美國今年逢總統大選而有所控制，在川普欲尋求連任下，應毋須擔心有太大的突發狀況，而經濟在寬鬆貨幣政策下，也有利股市延續資金派對；台股則擁高殖利率優勢，又有台商回流資金等，且總統大選年漲多跌少，選舉干擾因子消除後資金回流等利多匯集，今年多頭格局不變，加權指數可望於2月先挑戰12,682點歷史高點，第二、三季拉回，蓄勢第四季挑戰13,000點。

第一金投顧指出，5G仍是2020年台股投資主旋律，主要受惠項目在於小型基地台的布建、以及其所帶動的散熱需求，與資料中心伺服器需求、功率放大器等。

陳奕光認為，「2020年是大併購年！」，美中貿易戰演變為科技戰，中國亟欲「去美化」，半導體產業成關鍵一環，直接藉併購壯大自身是最快的方式，深具半導體優勢的台廠吸引力直升，技術含金量高的IC設計是觀察重點。而中國產業再升級的「四把鑰匙」包括CPU晶片設計、類比晶片設計、IC檢測服務、IC設計服務等，可特別留意董事會通過申報私募案件的IC設計族群。

第一金投顧認為，今年指數漲幅空間限縮，且電子族群已多數漲多，反而是低市值、低股價、2019年行情表現差強人意的原物料族群，有機會在今年有所表現。另外，也看好商用不動產，隨台商回流，商辦需求提升，營建股、資產股有發揮機會。生技產業則留意業績持續成長者。

(工商 )