華南金控子公司華南金資產管理公司公告取得不動產，土地為台北市內湖區文德段五小段247地號。建物為台北市內湖區民權東路六段21巷27號、29號整幢建物，交易總金額331,155,000元。

這次交易單位數量，包含建物面積3,567.66平方公尺，折合1,079.22坪。每單位價格為新台幣380,000元（建物1F）、342,000元（建物2～7F），升降平面車位900,000元/個，共12個，升降機械車位600,000元/個，共16個。

債務人為長春商務有限公司，將依法院規定分次付款，交易決定方式為法院標售，價格決定的參考依據為估價報告，決策單位為公司董事會。

專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額，此次為歐亞不動產估價師聯合事務所，估價金額為新台幣381,405,035元。取得或處分之具體目的或用途為主要營業活動。

(工商 )