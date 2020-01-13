台灣燈會主燈13日舉行上樑儀式，台中市長盧秀燕（右三）、交通部觀光局長周永暉（左四）主持大典。（陳淑娥攝）

2020台灣燈會主展區2月8日將在台中后里花博園區登場，主燈「森生守護-光之樹」上樑儀式13日舉行。交通部觀光局長周永暉表示，15米以上高度巨大樹木形態主燈，代表台灣22個縣市、368個鄉鎮區里及2359萬人民，極具意義；台中市長盧秀燕強調，市府緊將為國家辦好台灣燈會！

交通部觀光局13日在台中后里森林園區舉辦主燈「森生守護-光之樹」上樑典禮，由局長周永暉與台中市長盧秀燕共同主持。

周永暉表示，今年突破往年燈會主燈設計，以原木板片結合鋼構，組立一座超過15米以上高度巨大樹木形態主燈，22條主結構代表台灣22個縣市，偌大板根向上伸展，分別長出代表各鄉鎮區里的368朵花苞造型燈，枝枒間散布著象徵2359萬台灣人民的2359片心形綠色葉片。

交通部觀光局指出，主燈以「森生守護-光之樹」為名，由藝術家林舜龍操刀，延續花博作品《從天上掉下來的一顆種子˙籽仔》理念，蛻變長成一株參天大樹，並融合地景導入光影科技，民眾可盡情穿梭主燈；而機械花「聆聽花開的聲音」將重啟，讓樹與花對話，量身定做屬於台中的獨特生命力。

台中市觀旅局指出，2020台灣燈會以「璀璨台中」為主軸，並根據場地特色，以「童趣樂園」、「森林秘境」、「藝想世界」進行規畫，於去年12月21日在副展區文心森林公園開跑，展期65天；主展區將於2月8日至23日在后里花博園區登場，為期16天。

(中時 )