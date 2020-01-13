由於美中第一階段貿易協議簽署在即，人民幣兌美元即期匯率週一（1月13日）收盤時延續近期強勁走勢，兌美元升值近350點，漲破了6.9關口，創下近五個半月以來的新高。

《美國之音》指出，美中兩國預計在本星期三簽署第一階段貿易協定，為持續近兩年的貿易戰即將迎來第一個階段性結果。美國白宮官員週五稱，川普政府已邀請至少200人參加15日的簽字儀式。

報導說，不過在另一方面，兩國尚未最終敲定將具體簽署什麼內容。

從今年美中貿易協議可能簽署的消息影響，人民幣走勢表現明顯偏強。大陸民生銀行首席研究員溫彬對路透說，下個階段，還是看好人民幣兌美元匯率的升值走勢，至少目前升值的趨勢沒有發生改變。

加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)的金融分析師科爾也表示說，上個週末沒有任何重大消息宣佈，市場在星期一又再度出現樂觀的情緒。

報導說，在股市方面，美中即將簽署第一階段貿易協定也帶動了很多國家的股市在星期一普遍看好。亞洲國家股市觸及19個月來的新高後，大陸各大指數全線飆升，歐洲股市開盤時也一路向上，其中德國DAX指數上揚0.2%，英國富時100指數拉升0.3%。美股期指星期一開盤前也呈再衝新高態勢。

(中時電子報)