根據「政治獻金法」、「公職人員選舉罷免法」及「政黨法」，如果政黨票得票率達到3％，政黨可以獲得政黨補助款，每年每票50元補助，至該屆立委任期屆滿為止。若得票率達到5％，就可以按比例參與分配總共34席的不分區立委，並可不經連署，取得下次總統大選的「門票」，直接提名候選人。

本次大選，有民進黨、國民黨、台灣民眾黨、時代力量、親民黨、台灣基進黨超過門檻，一共有6黨將在未來4年獲得補助款項。

根據中選會資料，本次6個政黨補助款如下：

民進黨每年2億4056萬2050元

國民黨每年2億3617萬5200元

台灣民眾黨每年7944萬300元

時代力量每年5490萬5000元

親民黨每年2594萬6050元

台灣基進每年2236萬4300元

另外，國民黨的韓國瑜獲552萬多票，推薦的國民黨依法可拿到1億6566萬元總統選舉補助款。總計國民黨在這次選舉，今年可領約4億元，往後3年每年可領2.3億多元政黨補助金。但國民黨目前債務總計約12億元，未來的國民黨除得面臨可能更慘烈的追殺之外，還得繼續每月籌措糧草的困境。

(中時電子報)