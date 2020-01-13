美國藥廠必治妥施貴寶（Bristol-Myers Squibb）日前以740億美元天價收購同業Celgene，當時引起不少投資人質疑。幸好此交易案如今顯現成果，Celgene多款研發藥物獲准上市、可望帶來龐大收益，有助於減輕股東疑慮。

必治妥施貴寶去年1月宣布收購Celgene，經過近11個月漫長的等待，此交易案終於在去年11月順利完成。在這段期間，Celgene旗下兩款癌症新藥獲得美國主管機關核准上市，另一款治療多發性硬化症藥物也將於3月通過，這些藥物每年可望為必治妥施貴寶帶來約30億美元營收。

必治妥施貴寶與Celgene合併後將握有八大癌症藥品，每項藥物年營收皆超過10億美元。儘管如此，投資人對於此交易案仍抱有疑慮，包括對沖基金Starboard Value與共同基金公司Dodge ＆ Cox等大股東都曾表達反對或不滿。

(工商 )