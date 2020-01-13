（第一銀行金庫加持，「金鼠迎春好米御守」及「錢鼠藏富發財錢母」限量送。圖／第一銀行提供）

迎接農曆春節（庚子年）到來，第一銀行特別準備「金鼠迎春好米御守」及「錢鼠藏富發財錢母」贈送客戶，不但增添年節喜氣，也祝福客戶迎春接財神，贏得好彩頭。民眾只要至第一銀行分行洽辦業務，就可以將好米御守或發財錢母帶回家，數量有限，送完為止。

第一銀行金庫加持過的發財米深獲民眾喜愛，今年再特製限量五萬份的「金鼠迎春好米御守」，嚴選臺灣在地好山好水蘊育出的臺東縣關山米，在發放春節招財小禮的同時，也善盡企業社會責任，以實際行動為臺灣這塊土地盡一份心力。

「金鼠迎春好米御守」外觀以春天盛開的櫻花為主要圖騰，加上鑲有金邊的「金鼠迎春」春聯，再搭配招財祈福的御守造型，象徵積聚財富的願望與守護。接著選定吉日吉時先經過第一銀行金庫加持，再透過銀行同仁的祈願祝福，才將「金鼠迎春好米御守」送到客戶手中。

客戶帶回家可放在家中財位或者辦公桌，就可帶來金銀滿庫，迎來好財運；另外可將「金鼠迎春好米御守」放進家中的米缸摻一摻，每天取出一點御守米與自家米飯一起烹煮食用，就能將富貴好運引進門，財源滾滾「鼠」不完。

民眾在1月14日至2月7日間，只要是第一銀行存戶或新往來客戶，申辦數位化服務（如：臨櫃約定或變更為電子對帳單、手機下載行動銀行APP等），且加入第一銀行Line官方帳號成為第一好友並綁定個人化金融服務，或同時申辦兩項以上業務（如：黃金存摺、基金、外匯、信用卡等），即可將「金鼠迎春好米御守」帶回家。

另外，第一銀行「錢鼠藏富發財錢母」已於吉日赴香火鼎盛的「金山財神廟」過爐加持，祈請五路財神賜福，庇佑持有錢母的客戶工作順遂、事業蒸蒸日上，大展鴻圖，在新的一年納財藏富、平安順心，至第一銀行洽辦個人貸款之民眾，可向消金專員索取，放置於隨身錢包或夾入常用存摺中，在新的一年藏富聚財擁萬金。

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