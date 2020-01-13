（一卡通推出「發光」麻將造型卡，限量8,888張，1月15日發行。 圖／一卡通公司提供）

電子票證為最貼近民眾生活的一張卡，在民眾幾乎人手一張下，各家業者無不卯足勁出奇制勝開發出各式造型票卡，以爭取民眾的青睞。農曆年將近，一卡通公司應景推出會發光的麻將造型卡，取名為《一路發LED麻將造型一卡通》，限量8,888個，新的一年希望民眾隨身帶著卡，都能發光發財一路發。造型卡即日起在momo購物網搶先開放預購，1月15日正式於各大通路上市開賣，每個售價390元。

新上市的《一路發LED麻將造型一卡通》，除了取名吉利外，設計上還特別加入LED燈，讓民眾嗶卡感應搭車或消費使用時，「發」字會透光發亮，每嗶一次就有如財運滾滾一路的加持。

一卡通公司表示，本次卡片包裝也特別設計的很喜氣，新年期間很適合用來致贈親朋好友討個吉利，是很實用又討喜的好禮。

此外，深受大小朋友喜愛的療癒系公仔「角落小夥伴」，一卡通繼上一波配合特展推出一系列標準版票卡後頗獲好評，13日再推出「角落小夥伴」的造型卡，共有人氣角色《炸豬排》、《貓》、《白熊》、《企鵝》4款，每款售價150元，即日起可在7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富便利商店三大超商、一卡通臺北及臺中服務中心、高雄捷運美麗島站、站前店商品館及左營站旅遊諮詢台等實體通路，及PChome24h購物電商網路平台購買。

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