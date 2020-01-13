台灣運彩2019年在12強棒球賽、周末24小時營業及新增排球助威下，全年銷售416億元，繼前年再次站上4百億元，寫下運彩新紀錄，也挹注國家運動發展基金41.6億元，作為政府振興體育，發掘、培訓及照顧運動人才之用。2020年台灣運彩挑戰銷售持續再成長，期待在東京奧運的帶領下，銷售能繼續站穩4百億並努力超越世足年的436億。為了感謝經銷商們過去一年優異的業績表現，今日舉辦「台灣運彩2019年績優經銷商表揚大會」，並邀請主管機關教育部體育署高俊雄署長頒發獎項給經銷商以茲鼓勵。

「台灣運彩2019年績優經銷商表揚大會」共頒發8大類、73個獎項，其中首次頒發的獎項為「年度新秀獎」以及「年度特別貢獻獎」，讓去年加入運動彩券銷售行列且表現傑出的經銷商們，以及對運動彩券未來發展有特殊貢獻的經銷商及團體代表的突出表現能夠藉由表揚大會讓大家知道。表揚大會現場同時頒發多個獎項，包括全國年度績優經銷商獎（40位，如附表一）、年度業績最佳進步獎、年度業績串關名店獎、年度過關賠率千倍名店獎、年度虛擬會員招募名店獎以及年度籃球特尾樂名店獎。

台灣運彩表示，運動彩券每銷售100元，就有10元自動挹注到國家運動發展基金，6年來累積挹注超過200億元；2019年運動彩券銷售能夠再次站上4百億，歸納關鍵因素：一、新增週末24小時投注服務提升網路投注風氣，網路投注佔比持續攀升，佔總銷售27.85%；二、12強棒球賽帶動「棒球」銷售成長，尤其是中華隊於亞錦賽及12強都繳出好成績，讓棒球年度銷售逾130億居各球種之冠、佔超過三成；三、新增的「排球」賽事在顏值實力兼具的3位旅外球星加持下，消費者關注度高，銷售7億，有機會成為台灣運彩消費者最愛的球種之一；四、全年度新增4千多場賽事，其中以「足球」受益最大，2018世足賽新增的投注人口，在非世足年首度繳出銷售達到百億的成績，佔總銷售24%。

2020年台灣運彩全力衝刺銷售成長，規劃全新推出「格鬥」賽事，以終極格鬥賽（UFC）為主，搭配其他重量級賽事，提供不讓分、大小、冠軍及特別項目4種玩法，全年預計開立300場賽事，給消費者更具感官刺激的投注體驗；棒球、足球、網球等運動新增32種賽事、超過4千場比賽，全年度總計將提供超過4萬場賽事供消費者投注；大型重點賽事以7月在東京舉行的奧運為主，台灣已有多位優秀選手拿到東京奧運門票，台灣運彩將提供投注，讓國人一同共襄盛舉，也為中華隊加油。

春節將至，台灣運彩自小年夜1/23（四）至大年初六1/30（四）01:45，將連續7天不打烊，提供24小時投注服務；年年加碼籃球特尾樂賠率最高8,000倍，自1/16（四）連續加碼14天，消費者就有機會用100元抱回80萬元，希望大家在歡度新年時，能為運動發展基金加碼，也為自己增添年終獎金。

(中時 )