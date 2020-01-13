（愛買在農曆年前推出2020鼠你最好運刮刮卡，有機會獲得iPhone11或2020盛世公主號沖繩4天雙人遊。使用HAPPY GO Pay購買加碼送HAPPYGO點數100點，單筆購買5張以上再抽「一錠如意9999純金金飾。圖／HAPPY GO提供）

隨著年節的腳步越來越近，民眾採買的需求倍增，HAPPY GO推出遠百信義A13週週來店禮加贈百點限時點數，遠東SOGO 則推出2：1點點換購物金活動，愛買量販的「鼠你最好運」刮刮卡等眾多專「鼠」卡友的年節優惠，有機會獲得iPhone11或2020盛世公主號沖繩4天雙人遊。另外，加碼祭出使用HAPPY GO Pay於十大通路消費享點數回饋20倍活動，再抽2,020點發財紅包，讓卡友在年節消費時，不僅滿載而歸，更能累積雙倍以上的點數。

HAPPY GO 顧客經營事業部副總經理李明城表示，點數經濟持續發燒，各點數平台均積極加強對會員的經營，而消費者也對點數的運用更為敏感，懂得如何選擇兌點時機以放大點數價值。HAPPY GO過去一年積極數位化，不僅推出新版App以及全新的行動支付工具HAPPY GO Pay，也推出跨境和電商momo的累兌點服務，不僅有效帶動總會員數持續成長3～5％，全年兌點率也增加3％，以全年點數發行量25億點來說，去化率就高達到八成以上。

李明城指出，HAPPY GO Pay於2019年8月底推出後，至年底註冊人數就突破25萬人，且平均每人的消費貢獻，約是HAPPY GO一般會員的5～6倍，其中71％的HAPPY GO Pay使用者為HAPPY GO的VVIP會員，屬於忠誠度和貢獻度均高的族群。

以全年的HAPPY GO點數兌換情形來分析，兌點主要通路仍以百貨公司為主，且集中在包含母親節、周年慶、春節、年中慶的四大百貨檔期。也因此，HAPPY GO 今年針對農曆春節來臨，特地推出一系列的加倍贈點和優惠兌點活動，藉此帶動百貨零售通路的春節買氣。

全新開幕的遠百信義A13加入HAPPY GO累點行列，1/15～1/22推出週週來店禮活動，使用HAPPY GO Pay支付單筆滿1,000元贈限時點數100點，高消費客群還可享滿3萬贈1,000點，最高贈8,000點的優惠，1/22前HAPPY GO 200點換100元紅利券，折抵無上限，消費同時累點。

遠東SOGO即日起也推出「Happy Points點點換購物金」活動迎戰過節商機，活動期間持HAPPY GO單卡扣200點，即可兌換「100元購物金」。遠東SOGO忠孝館還有鑄鐵鍋品牌LE CREUSET特賣與內衣/童裝的歲末特別回饋，卡友於內衣區單筆消費滿3000元，持HAPPY GO卡及消費明細還可兌換德國Persil高效能洗碗精。使用HAPPY GO Pay消費再抽2,020點發財紅包。

看準民眾喜歡在新年期間試試手氣，愛買也在農曆年前推出2020鼠你最好運刮刮卡，張張有獎，即日起至1月29日卡友可至全國愛買門市的活動專區購買，有機會獲得iPhone11或2020盛世公主號沖繩4天雙人遊。使用HAPPY GO Pay購買「2020 鼠你最好運」刮刮卡加碼送HAPPYGO點數100點，單筆購買5張以上再抽「一錠如意9999純金金飾」(市價18,000元)。另有限定八天的卡友日活動，會員獨享單筆結帳滿2,000元享9折，單筆最高回饋300元現金抵用券；刷遠東商業銀行、玉山銀行、台北富邦銀行、第一銀行、新光銀行、華南銀行、花旗銀行等13間銀行信用卡，單筆滿2,000元再加送100元起現金抵用券。

即日起至3月31日，HAPPY GO Pay推單筆滿額贈點活動，凡百貨/電信/餐飲類滿2,000元贈200點、滿5,000元贈500點，最高贈5,000點；愛買量販則是滿500元贈50點、滿1,000元贈100點、滿2,000元贈200點。

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