第15任總統選舉開票結果出爐，現任總統蔡英文以817萬票比552萬票，以約265萬張票的差距，壓倒性大勝對手韓國瑜。

政治評論家黃暐瀚曾在12月中旬韓國瑜蓋掉民調之後預測，大選最後是「30萬票定輸贏」，甚至認為韓國瑜有可能會贏。

而黃暐瀚在臉書說，一堆網友找出選前他各項分析，什麼「30萬定輸贏」？「韓國瑜還是有可能贏」。結果最後大輸兩百多萬，被批預測超不準等等，哈哈，是在哈囉～

黃暐瀚表示，身為公眾人物，酸言酸語多了，也習慣了，只能承擔。但他質疑，PTT網友幹嘛愛罵又愛看？天天Follow他的文章做啥？是愛？還是恨？這情緒恐怕錯綜複雜。

不過，黃暐瀚也舉出直播影片表示，早在去年6月，他就公開說過：「國民黨2020不會贏」、「韓國瑜不該出來選總統」。

黃暐瀚感嘆，換做別人，那叫「神預測」！到他身上，就變成「韓暐瀚，好了啦」～這就是人蔘～ ＸＤ。

(中時電子報)