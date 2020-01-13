2020大選，國民黨以「九二共識」對抗民進黨的「抗中保台」，結果慘敗260萬票。這次大選，不啻是2400萬台灣人民對兩岸路線進行一場「無聲公投」，從結果來看，國民黨懷抱28年的「九二共識」，顯然被選民「有共識」地否決，如今已到必須深入檢視、重新論述兩岸政策的生死關頭。

2018年底九合一大選，蔡總統領導的民進黨大潰敗，時隔不到1年2 個月，蔡總統竟拿下破「馬英九障礙」的817萬票，比馬2008年的765 萬票多出52萬票，更寫下中華民國總統民選的歷史新高紀錄。如此驚人的票數，意味全台灣1931萬選舉人數，有逾42％把票投給蔡總統。

國民黨如此慘敗，雖包括內部不團結、長期黑韓營造厭韓氛圍等複雜背景，但其中重要癥結，絕對與年輕世代大舉挺蔡，尤其118萬首投族踴躍投票有關，這從選民人口增加、投票率比上屆高出約8％，就可看出。而年輕世代大舉挺蔡，甚至許多國人挺蔡，又與香港反送中、綠營發酵亡國感、恐中牌，關連密不可分。

從去年初先有習近平「一國兩制」談話，後有香港反送中、中共代理人法、反滲透法、共諜案等全面添柴加火，國民黨在兩岸論述陷入進退失據，「一中各表」、「九二共識」被打成「中共同路人」、「共產黨幫凶」，雖然其間包括綠營蓄意抹黑，例如誣指「九二共識等於一國兩制」，但當民進黨藉由「中華民國台灣」、「主權獨立不容侵犯」等論述，復以「抗中保台」的簡單口號，輕鬆把國民黨推到人民的對立面，再冠上「親中害台」或「親中賣台」的紅帽，國民黨卻毫無反抗能力，人民在投票時會做何抉擇？答案不問自明。

尤其「九二共識」是1992年提出，雖然在國民黨執政時期讓台灣和平穩定經濟發展、參與國際，但距今畢竟已有28年，年輕世代、尤其首投族，在成長過程被灌輸的「反中」意識，加上「今日香港，明日台灣」強力放送催眠，有多少人理解國民黨這塊神主牌？遑論願意接納。換言之，「九二共識」在多數國人心中，顯然已被「有共識」地否決了。

這次大選，國民黨及韓陣營，其實已將「中華民國牌」打到極致，但面對民進黨以「中華民國台灣」借殼上市，攫取四成以上選票，國民黨如何建立不違反憲法，又符合「中華民國在台灣」、「主權獨立不容侵犯」等全民共識的兩岸新論述，已是日後避免逐漸淪為「統派」小黨的嚴肅課題。

(中時 )