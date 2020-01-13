在1月11日大選前，民進黨的「蔡賴配」到底合不合？國民黨常見縫插針，酸他們是貌合神離。但是根據開票結果，「蔡賴配」在賴清德的台南主場開出67％的得票率，全台最高。賴清德的民主風度，遠在藍營大咖之上，而他對民進黨的忠勤盡責，綠營也該還他公道了。

民進黨去年3月進行的黨內總統初選，蔡、賴相爭，激烈程度不亞於國民黨內的5人之爭。賴清德在初選失敗後，縱使心中有千思萬緒，也從未對蔡英文口出惡言。反觀國民黨，韓國瑜從黨內初選脫穎而出後，王金平與郭台銘從頭到尾都不願表態支持韓，賴清德的民主風度遠在王、郭之上。

賴清德在11月中旬接受徵召與蔡英文搭檔競選後，謹守副手原則，甚少在公開場合談話，避免搶了蔡總統光環，風塵僕僕至各地輔選立委，拉抬民進黨選情。即使對手韓國瑜以「潘金蓮與武大郎」為喻，企圖挑起蔡賴不合，賴清德也以武當派太極拳奧義「四兩撥千金」回應，避免中計。

這次的總統大選，蔡賴配以57.1％得票率，拿下了817萬票的歷史新高。賴清德的台南主場，更是以67.38％的得票率榮登全國最高，證明了賴神毫無保留地撩下去催票，那些過去操弄網軍抹黑賴清德的綠營人士，也該還他一個公道。

(中時 )