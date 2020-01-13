韓星金在中遵守和粉絲約定，帶來全新巡迴演唱會和粉絲相見，宣布將於2020年3月28日（六）在台北國際會議中心舉辦《2020 KIM JAE JOONG ASIA TOUR CONCERT IN TAIPEI》，除了新巡演也即將於14日發行迷你二輯〈愛謠〉，〈愛謠〉是金在中繼首張個人迷你專輯〈I〉後暌違將近七年的全新迷你專輯，距離上一張音樂作品〈NO.X〉也過了將近四年，備受粉絲期待，先前首爾演唱會門票更是開賣後迅速完售，顯示金在中出道邁入第17年人氣依然不減。

金在中14日也將發行迷你二輯〈愛謠〉。（圖／崢嶸歲月香港娛樂提供）

金在中兼具歌手、演員、詞曲製作人、設計師的多重身份藝人。作為歌手，因優美多變的聲線而以彩虹音著稱。同時為專輯擔任作詞作曲編曲工作，展露極其出色的音樂才華。2013年1月發行首張個人迷你專輯《I》，該專輯先行曲《One Kiss》一發行即佔領日本、新加坡等10個國家和地區iTunes音樂排行榜第一位，之後Repackage專輯《Y》並在發行首日限量5萬張全部完售。

10月發行首張個人正規專輯《WWW》，專輯公開後不僅橫掃韓國各大音源榜單，並且登頂11個國家iTunes排行榜第一位，該年以34萬張銷量成為了2013年度SOLO歌手第一名。作為演員，2011年曾獲得SBS演技大賞新人獎，2014年榮獲第7屆韓國電視劇節男子最佳演技獎，演技得到觀眾一致認證。

(中時電子報)