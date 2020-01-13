人迎穴屬足陽明胃經。古代以頭部為君，人為民眾、指胸腹；迎指迎受，胃經氣血由此處向胸腹以下身軀傳輸，故稱人迎。中醫典籍《靈樞．刺節真邪論》記載按摩人迎穴的手法，用雙手拇指和食指，共同按壓頸部人迎穴處的頸總動脈，並且向下輕推，如此可收清熱效果。

【緩解咽喉腫痛、聲音沙啞】

人迎穴主治咽喉腫痛，例如感冒咽喉發炎，伴隨紅腫、疼痛；或是肺腎陰虛體質，腎陰無法上潤咽喉、虛火上炎；以及聲帶使用過度導致長期聲音沙啞等，建議閒暇時多按摩人迎穴，可利咽散結，紓緩喉部不適。

冬日天冷偏乾，有些人早上起床會有喉嚨痛、聲音沙啞的困擾，此時也可藉溫敷人迎穴促進氣血通暢，加強新陳代謝，改善喉疼。

【平穩血壓，消除雙下巴】

按揉人迎穴還有穩定血壓的好處。冬季是心血管疾病好發的高峰期，特別是有高血壓的年長者，除了吃藥控制，也能按壓人迎穴，搭配後頸的大椎穴及足背的太衝穴，每日按摩3回，每次3～5分鐘，可調理疲勞虛損，輔助降血壓。

對愛美的女性朋友而言，人迎穴可理氣散結，常按有助消除雙下巴。由於胃經氣血由人迎穴輸送至頭部以下各部位，一旦面部肌膚氣血不暢，就容易累積脂肪，皮膚也會日漸老化失去彈性。建議一邊吐氣一邊輕柔按壓人迎穴6秒，重複按壓2～3分鐘，並且順著脖頸輕輕往下撫摸，有助氣血通暢，趕走惱人的雙下巴。

→適應症

咽喉腫痛、氣喘、頸部淋巴結慢性感染、頸部腫塊、高血壓

位置

頸部喉結旁，胸鎖乳突肌前緣，頸總動脈搏動處。

→簡易取穴

正坐或仰靠，拇指與小指彎曲，中間三指伸直併攏，將無名指置於喉結旁，食指指腹所在位置即為人迎穴，左右各一。

→自我按摩

人迎穴位於頸動脈，不可同時按壓，力道宜輕，以免阻礙腦部血流。輕揉3～5分鐘，單邊按完才可按另一側。

→溫灸建議

用乾淨的熱毛巾溫敷人迎穴，當毛巾變冷再換熱的持續溫敷，搭配平日做好頸部保暖，有助緩解喉痛症狀。

(中時電子報)