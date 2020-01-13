國民黨在這次總統大選大敗，改革聲浪四起，剛完成連任的國民黨立委江啟臣晚間宣布辭去國民黨中常委一職，並呼籲所有的中常委明天一同總辭，同時組成臨時決策委員會。

江啟臣說，委員會成員應由國民黨執政縣市的縣市首長、正副議長及立法院黨團推舉的一定比例代表所組成，並推舉代理主席，即刻進行國民黨的路線與權力結構的改革，並協助高雄市長韓國瑜渡過罷韓危機。 面對國民黨這次的敗選，江啟臣晚間透過臉書表示，這次的選舉結果顯示，台灣社會從2018年的「討厭民進黨」，在短短一年多的時間變成了「不信任國民黨」，造成這次有非常多的國民黨優秀人才競選失利，有許多符合社會期待的人才不能為人民服務，這是國民黨必須深刻反省的地方。

江啟臣表示，包括他自己在內的所有黨內同志，都需要徹底檢討，為什麼國人不再信任國民黨，為什麼國民黨已經與時代脫節，唯有痛定思痛的改革，才能有再次奮起的機會，唯有讓國民黨徹底地脫胎換骨，才能再度的重拾社會大眾的信任。

江啟臣指出，檢討並非只是嘴巴說說，必須要拿出實際的行動，這次的敗選結果，是全體決策階層共同的責任，不只是黨主席，國民黨最高權力機構的中常會，同樣也該做出回應；目前所需的，是檢討自己，而非檢討他人，所以他非常認同國民黨立委林為洲所提出的想法，他將宣布辭去中常委的職務，並呼籲所有的中常委明天一同總辭，同時組成臨時決策委員會。

他也說，除此之外，黨內一級主管應全面啟用具有民意敏銳度的青壯派優秀戰將，延續世代銜接工程，尤其是本次惜敗的國民黨立委李彥秀、柯志恩等一級戰將，讓國民黨未來可以由外而內、由下而上的全面啟動世代交替，改革中常會及黨內的決策機制，讓國民黨成為符合人民期待的政黨。

(中時電子報)