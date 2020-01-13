永遠的巨星柯俊雄紀錄片《柯俊雄的電影人生》，電影將在1月15日他的75歲冥誕全台上映，高雄市電影館特為高雄長大的柯俊雄於15日晚上7點，在高雄總圖書總館8樓辦首映會，並在影片放映前舉行非常特別丶有意義追思的記者會，年底則會舉行柯俊雄影片回顧展。

紀錄片少年時期，由酷似柯桑的水球國手兒子柯鑑育，補拍了少年時就讀學校及家鄉的鏡頭。（駿繕企業提供）

柯俊雄在台南出生，小學、初中、高中都在高雄就讀。人生最重要的受教育階段都在高雄，這個城市孕育了他成長的營養。他也因為住在高雄的機緣，初中時親眼目賭當年中影公司力捧的當家女星王莫愁和日本巨星石原裕次郎為電影《金門灣風雲》到高雄拍片萬人空巷丶人群層層包圍搶睹巨星風采的風光場面，而發願有一天要成為像石原裕次郎一樣的大明星。

紀錄片少年時期，由酷似柯桑的水球國手兒子柯鑑育，補拍了少年時就讀學校及家鄉的鏡頭。（駿繕企業提供）

天生英俊有型的柯俊雄，加上演技上的努力，演出的第一部彩色片《啞女情深》即大紅，他接著以電影《寂寞的十七歲》，成為第十四屆亞太影展影帝，也是台灣第一位亞洲影帝大獎。多數影迷對柯桑的印象是《英烈千秋》的英雄角色。柯影帝的戲路寬廣，從小癟三、愛國英雄、到大反派、情聖、學者，任何角色都能完美演繹。並以《寂寞的十七歲》、《英烈千秋》兩片榮獲亞太影帝，金馬獎更得獎連連。以《黃埔軍魂》最佳男主角、《我的爺爺》最佳導演／男主角丶《愛有明天》金馬獎最佳男演員丶《一代梟雄曹操》奪得金馬影帝。2004年柯俊雄轉戰政壇擔任第六屆立法委員，如願為演藝人發聲。

柯俊雄演過271部電影，他以《寂寞的十七歲》，成為第十四屆亞太影展影帝。（駿繕企業提供）

柯俊雄在《啞女情深》貢獻出精彩演技。（駿繕企業提供）

演技派的的柯俊雄，一生演出271部影片，從中選出50部重要的影片精采片段製作《柯俊雄的電影人生》，該片15日起全台上映。

(中時 )