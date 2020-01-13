國民黨2020大選大敗，黨內改革聲浪高漲，剛獲得連任的國民黨立委江啟臣在13日晚間辭去國民黨中常委，並呼籲所有的中常委一同總辭，不到半小時內另一名中常委徐弘庭立即響應江啟臣，宣布自已辭去國民黨中常委一職，並呼籲其他中常委跟進，並指周三中常會「沒必要、也不應該」決定吳主席請辭案。

台北市議員徐弘庭13日深夜在臉書上發文表示，雖然曾在中常會中數次提出異議，卻沒有被接受，身為國民黨最高權力機構中常會一員，我同樣也該做出回應！響應江啟臣委員的說法，並同步宣布辭去中常委的職務，也同步呼籲所有的中常委一同總辭，週三的中常會沒有必要也不應該決定吳主席的請辭案！

剛獲得連任的國民黨立委江啟臣13日晚間在臉書上發文稱，這次的選舉結果顯示，台灣社會從2018年的「討厭民進黨」，在短短一年多的時間變成了「不信任國民黨」，造成這次有非常多的國民黨優秀人才競選失利，有許多符合社會期待的人才不能為人民服務，這是國民黨必須深刻反省的地方。這次的敗選結果，是全體決策階層共同的責任，不只是黨主席，國民黨最高權力機構的中常會，同樣也該做出回應！

江啟臣的臉書發文不到半小時，立即獲得徐弘庭的響應宣布辭去中常委職務，預期可能在深夜及明天清晨會有更多國民黨青壯派的人士響應此一號召，痛定思痛，讓國民黨最高權力機重新改組，以回應支持者與國家社會的期待。

徐弘庭昨天曾在臉書發文表示，中常會常委切勿上演宮廷劇慰留戲碼，儘速建立中生代集體領導機制，新生代民代參與黨內決策以即時回應社會民意。

他說，很多事情之前該講的都講了，該做的事情得罪多少人我也做了。決定這場選戰的因素是你怎麼看世代的問題，是社會變遷下的世代海嘯，這是國民黨長期以來對五六七年級世代培養出現斷層的反噬。坦白說，這或許是黨內年輕世代的機會，國民黨最重要的責任是要盡全力彌補數位落差，這不是一件容易的事情，但這是我們忽視世代所欠中華民國、欠台灣這塊土地的責任。

(中時電子報)