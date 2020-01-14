農曆過年是闔家團圓的日子，許多街友有著不得已的原因，無法和家人相聚，仕招社會福利慈善事業基金會在旺旺志工團支援下，14日凌晨冒著16度低溫夜訪千餘名街友，讓生活陷入困頓的街友們，備感過節溫暖。

自2002年開始，每逢春節、端午節和中秋節等3大節日，仕招基金會都主動關懷街友，與政府合作為街友健檢、義剪並發放慰問金，每年定期的關懷與慰問，讓街友感到相當窩心。

旺旺志工團與台北市社會局社工，從13日深夜開始至14日凌晨，兵分3路由台北車站出發，分別前往北車廣場、華江橋、西門町、艋舺公園和台北橋等地周邊，發放春節慰問禮金，志工除贈送每名社福單位列管的街友禮金500元，也順道關心街友生活需求和身體狀況。

仕招社會福利慈善事業基金會與旺旺志工團14日凌晨在基金會副執行長彭澤惠率隊下，前往台北車站周邊夜訪街友，發放春節慰問金。（張立勳攝）

「謝謝你們，新年快樂！」長期接受旺旺志工關懷的李姓街友說，領到紅包後，可以在過年前換件新衣、好好飽餐一頓，感謝社會大眾沒有忘記街友，在寒冬中送暖。

仕招基金會副執行長彭澤惠表示，春節即將到來，她和旺旺志工提前向街友拜新年，秉持基金會「「有心、用心、一起做愛心」」的理念，除了給予街友溫暖，也盼協助街友養好身體盡快找到工作，脫離街友行列。

基金會課長周哲仁指出，有不少街友在基金會協助與社工輔導下，重新回到社會，每天上街販售《中國時報》、《旺報》謀生，有街友甚至把掙到的錢存下來租房。

他說，基金會以飲水思源，反饋社會的出發點，致力公益活動和推動社福事業，從事社會救助、落實老人福利和推展文化工作為宗旨，期許對社會略盡棉薄之力，讓旺旺的關懷與服務理念更加落實。

(中時 )