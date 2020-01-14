男人真矛盾？一名男網友在PTT發文表示，與老婆大吵一架，氣到人生第一次叫小姐，而且還花了新台幣4萬8千元。來的小姐是小隻馬，也讓他做的很舒服，但奇怪的是，腦海中全是老婆的身影，而老婆傳訊要離婚，讓他好苦惱。鄉民好奇原PO收入，他表示年收入400萬，也讓眾鄉民驚呼：400還不分！

這名網友在PTT西斯版（sex）發文，表示與老婆大吵一架，氣不過就開車到汽車旅館，並人生第一次上網叫外送茶。結果來的是一個身高150左右大C、40公斤的小隻馬，價碼是一節8000元，各種服務加一加，原PO最後總共花了4萬8。

原PO表示，「花了四萬八，在幹女人時，一直幻想著幹老婆。之前看A片都很興奮，幻想幹別的女人，嫖妓時卻一直想著老婆。我可能要有愛才能幹的出來。」更表示早上9點還在汽車旅館發呆，老婆簡訊要離婚，「真煩」。

鄉民問原PO年收入多少？她表示大約400，眾多鄉民紛紛回應：「沒有小孩就離婚吧 年收入4百有啥好怕」、「年收400 就離啊 還怕沒女人」、「有錢屌就大，別怕」。

不過也有網友說「你一定是瘋了」、「都想老婆了 還花48000去買 只有我覺得超級虧嗎」、「你應該把48K拿來買禮物送老婆」、「幹別人 想老婆，乖乖回去吧」。

看了眾多網友回應，原PO表示「叫這次小姐讓我知道我最喜歡的女人還是我老婆，我會去彌補她」。

(中時電子報)