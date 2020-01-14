籃球特尾樂過年加碼！獎金8千倍

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(馬樹立攝)

運彩籃球有類似樂透彩高額頭獎的玩法－那就是「特尾樂」(台語發音「竹阿尾」)，原本最高獎金為7,000倍，農曆過年前後共2個禮拜的期間加碼到8,000倍，機會難得，非常適合喜歡以小博大的消費者來試試手氣。

籃球特尾樂過年加碼8千倍。(圖/台灣運彩提供)

今年農曆春節假期前的一個禮拜，即1月16日(四)15：00開始，運彩「特尾樂」進行加碼，中1尾獎金從7倍加碼為8倍、中2尾獎金從70倍加碼為80倍、中3尾獎金從700倍加碼為800倍、中4尾獎金從7,000倍加碼為8,000倍，為期2個禮拜，直到1月29日(三)14：59，這期間只要買2,000元，給自己包個紅包如果中到3尾，獎金就有160萬，可以買輛新車代步，如果再幸運點中個4尾，獎金更高達1,600萬，可以買間新房入住，過年期間大家可以來試試手氣。

運彩官網籃球特尾樂專區。(圖/台灣運彩提供)

籃球特尾樂統計數據(圖/台灣運彩提供)

另外，為方便大家分析「特尾樂」中獎的情形，台灣運彩有把最近3個球季的美國職籃 (NBA)各球隊比賽得分的尾數做一個查詢網頁，放在「焦點話題」項下「籃球特尾樂」專區，大家可以自由擇定「聯盟」、「球隊」、「主/客場」、「對手」、「球季」、「例行賽」或「季後賽」等選項，進行「搜尋」，網頁就會顯現您想要的統計數據，把常出現的尾數歸類為「熱門尾數」，不常出現的尾數則歸類為「冷門尾數」，同時也會帶出該球隊「近十場尾數」及其全部的「賽事明細」，非常適合投注前參考。

大家歡樂過年時，不妨買張「特尾樂」來試試，或許您也有機會讓自己在這個過年期間晉升為千萬富翁，開心過好年。

(中時電子報)