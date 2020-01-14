陸美貿易戰延燒至今，雖雙方將在本周簽定首階段的貿易協議文本，然而，大陸設備巨頭華為去年遭到美國商務部列入實體清單，迫使美企暫停與華為業務往來，當時晶圓代工龍頭台積電因美國技術含量未超過標準門檻逃過一劫，然而，近期又傳出美國有意再降門檻，外媒就指出，台積電找來前英特爾（Intel）法律事務副總Peter Cleveland幫忙遊說美國政府。

路透日前報導，傳出美國商務部有意將美國技術含量標準線從25%壓低至10%，台積電評估，14奈米以上的製程的美國技術含量超過15%，想要繼續供貨華為恐受到影響。針對外界疑慮，台積電僅表示，不回答臆測性的問題。

台積電前幾大客戶包括美國的蘋果（Apple）及大陸的華為，若其中一方供貨受到影響，對於台積電業績也是一大傷害。據外國財經媒體報導，為了舒緩陸美貿易戰對台積電衝擊，已經聘請曾於競爭對手英特爾擔任法律事務副總Peter Cleveland。就在早先時間，Peter Cleveland也更新在LinkedIn上的資料，表示自己目前正為台積電處理政策、立法與法律等相關事務。

就在華為被列入貿易禁令後，包括英特爾、高通（Qualcomm）、賽靈思（Xilinx Inc）等3家美國晶片大廠私下遊說美國政府鬆綁華為禁令，當時他們聲稱並非未華為求情，而是為了防止美國公司受到傷害。

華為是台積電第僅次於蘋果的二大客戶，貢獻台積電10%營收來源，雖然台積電一再表示貿易禁令對繼續供貨華為沒有影響，但在隨時會擴大的陸美科技戰來看，台積電仍會擔憂供貨華為受阻的問題。

(中時電子報)