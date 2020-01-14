未和家人充分商討，哈利王子與梅根8日逕自宣布退出王室高級成員身分，惹得女王極度憤怒，隔天是凱特38歲生日，白金漢宮公布數張凱特執行公務的美麗倩影，肯定她的努力，和前一天宣布不再執行王室任務的哈利夫妻形成強烈對比。
英國《太陽報》（The Sun）報導，哈利與梅根8日晚拋下震撼彈，宣布退出王室核心成員，從今以後力行財務獨立，不再公開執行任務，由於哈利夫妻事前未與王室充分溝通，傳出許多家族成員都是看電視才知，部分成員也是前十分鐘才收到通知，惹得女王伊麗莎白二世、查爾斯王子、威廉王子等「非常憤怒且失望」，白金漢宮隨後發布一封措辭生硬的聲明，指整起事件「相當複雜」，女王更召集家人召開緊急峰會。
值得注意的是，哈利夫婦選擇拋出震撼彈的隔天就是凱特38歲生日，白金漢宮除了在官方推特大方獻上祝福，更公布3張凱特與女王一同執行公務的溫馨畫面，推文也附上記錄凱特過去工作內容的網址連結，等同於肯定她的工作表現及付出，對比哈利與梅跟宣布不再履行公務，時機點相當尷尬。
此外，哈利夫妻投下爆炸性宣言的時間點也頗具爭議，王室記者、作家認為他們鐵定毀了凱特的慶生興致，搶走目光登焦點，讓她的生日蒙上陰影，媒體捕捉到凱特當天開車時神情木然，似在沉思。
文章來源：KATE THE GREAT Queen pays tribute to Kate Middleton’s royal work just hours after Meghan Markle quits
文章來源：CRAPPY BIRTHDAY Stony-faced Kate Middleton’s 38th birthday celebrations ruined by Prince Harry and Meghan Markle’s shock news
(中時電子報)
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