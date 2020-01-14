有人千呼萬喚還是拉不出來。(圖/達志影像)

有人千呼萬喚還是拉不出來，有人卻一吃就拉，如何拯救鬧情緒的大腸？排便，這生活中的「大」事，困擾著很多人。大腸激躁症（簡稱腸躁症）是很常見的腸道功能障礙，盛行率約20％，差不多每5人就有1人有，好發在青春期到中年，雖不危及生命，也不致惡化成癌症等嚴重疾病，卻讓人不舒服、生活不便。

腸躁症並不是大腸本身發生病變，而是因為不明原因造成腸道功能異常，較新的研究推測它可能跟腦-腸神經迴路有關，也就是中樞神經影響了大腸。

台北市立萬芳醫院消化內科主治醫師陳永發說，人體眾多器官中，消化道與腦關係特別密切，腸壁上有神經細胞（腸間神經叢），被稱為「腸道的大腦」，分泌的神經傳導物質與腦部中樞神經分泌的傳導物質類似，會互相連通、影響，當遭遇壓力、緊張、食物或藥物刺激，大腦接受到訊號，神經快速反射，接著馬上影響消化道蠕動，有人會胃痙攣，有人便秘或腹瀉等。

腸躁症患者以女性較多，推測可能跟女性較細心、敏感、要求完美、容易感受到壓力有關。「心理狀態反應在生理問題上，」台北馬偕醫院胃腸肝膽科主治醫師朱正心解釋。

其他可能造成腸躁症的原因還包括︰

● 胃腸蠕動不規律︰

一般人胃腸蠕動有一定規律，但腸躁症患者的胃腸蠕動得太快或太慢，造成腹瀉或便秘。

● 腸道特別敏感︰

研究發現，在直腸或乙狀結腸放入氣球，然後充氣，腸躁症患者在較小的打氣量或壓力下就會感到不適或疼痛，表示腸道比較敏感，容易感到不適。

● 食物的影響︰

例如乳製品、植物及動物性脂肪，都可能誘發或加劇腸躁症。引起不適的食物因人而異，有人喝了牛奶會脹氣、腹瀉，有人吃了豆類肚子特別不舒服。

朱正心提醒，便秘或腹瀉也可能是藥物造成的，比如一些降血糖藥可能引起腹瀉、治療巴金森症的藥及麻醉性止痛藥會抑制腸胃蠕動，造成便秘；部份治療心律不整的藥也會引起便秘。

還有些腸躁症發生在病毒性感冒或細菌性腸胃炎後，可能跟吃過抗生素有關。抗生素改變了腸道中原本各種細菌共生的平衡狀態，腸道微生物失衡，發生功能障礙，於是產生脹氣、便秘或腹瀉。

建議患者告知醫生最近吃過哪些藥，幫助釐清排便異常的真正原因。

【排便習慣改變，是大腸癌？】

朱正心說，要診斷腸躁症，最重要的是問病史和症狀表現，常見症狀包括︰

● 糞便中可能有黏液。

● 腹脹、腹痛，合併排便習慣改變，但排便後腹脹、腹痛症狀就會改善。

排便習慣改變可分為：

● 便秘型︰女性居多，每三、四天，甚至一週才排便一次。糞便較乾硬，解便時很費力，一粒一粒，量少，有解不乾淨的感覺。

● 腹瀉型︰男性居多，常在飯後想拉，嚴重時三餐飯後都想上；便意來得很急，急到來不及跑廁所。糞便很軟，糞便量或多或少。

● 交替型︰一陣子便秘，一陣子腹瀉，沒有一定規律。

這些症狀如果持續超過3個月、每個月超過3天，就可能是腸躁症。

除了了解症狀，也會做些基本檢查，如糞便潛血、照Ｘ光看大腸有無糞便堆積、抽血看有無貧血。

排便習慣改變讓人聯想到大腸癌的症狀。不過朱正心提醒，大腸癌通常還有體重減輕、血便、貧血、腹脹痛等症狀，如果再加上年齡超過50歲、有家族癌症病史、有腸道息肉、很少吃蔬果、很少運動、過重，確實提高大腸癌的風險，建議做大腸鏡，確定是不是癌變。如果腸躁症治療一段時間後不見改善，或合併發燒、解黑便，應做大腸鏡或相關檢查。

陳永發指出，腸躁症沒有明確的病因，所以也沒有明確的藥物，治療上以減輕症狀為目標，比如腹瀉型病人就開止瀉藥，便秘型的就用軟便劑或緩瀉劑，會腹痛就給減輕腸胃痙攣的藥，有脹氣就用消脹氣的藥，也可能用一些抗焦慮、鎮靜藥物幫助患者放鬆。

【吃對了，腸子不作怪】

為了減少腸道「鬧情緒」的頻率，患者得稍微忌口，包括：

（一）少吃刺激腸胃的食物：

過甜、過辣、過油的食物、濃茶及咖啡都不宜多吃。

（二）少吃易產氣的食物：

各種豆類、地瓜、芋頭、甘藍菜、包心菜、青椒、洋蔥、花椰菜、堅果、碳酸飲料。

（三）少吃不易消化的食物：

如糯米製品。

（四） 腹瀉型患者少吃高纖、有潤腸效果的食物及寒涼瓜果：

如筍、黑白木耳、秋葵、鳳梨、木瓜、火龍果、奇異果；反之便秘型患者可以多吃點這些食物。

不過朱正心提醒，不論便秘或腹瀉病人，都應適量吃蔬菜，蔬菜中的纖維質可促進便秘者腸胃蠕動、幫助排便，也可吸附過多水分，讓腹瀉者的糞便不會過軟、過稀。另外，要留意：

● 飲食定時定量、速度放慢，不要暴飲暴食。「胃、小腸、大腸像兄弟姊妹，上面吃得不節制、吃得太快，會刺激下面的大腸反射，想馬上排掉，」朱正心說。

● 如果已知某些食物會加劇腸躁症，就要避免食用。

運動也是治療腸躁症的處方。「身體動，腸胃才會動，」陳永發說。

如果是壓力造成腸道「激動」，找到並減輕壓力源，就很重要了。

每個人的壓力源不同，朱正心笑說，有位患者抱怨老公的鼾聲吵得她睡不著，她想跟老公分房睡，但又不好意思說；還有位家長擔心孩子成績不好，送孩子趕補習時造成脹氣、拉肚子，這些壓力都可能是腸躁症的「推手」。

陳永發說，腸躁症可說是慢性病，可能跟著人一輩子，但可藉由調整飲食、減輕壓力、運動及藥物改善大部份症狀，與它和平共處是可能的。

(中時電子報)