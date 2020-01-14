經濟部長沈榮津13日表示，過去一整年因中美貿易戰，經濟環境充滿許多不確定因素，為此政府啟動台商回台方案，對於業界提到的「5缺」問題，政府持續在協助釋放土地、水、電供給，同時，在台商回台初期讓企業先以移工來填補勞力缺口，台商的「5缺」問題有所滿足。沈榮津說，未來半導體將再投資2.72兆元（新台幣，下同），為台灣尖端產業建構產業價值鏈。

在電電公會年終餐敘上，沈榮津提到，啟動台商回台方案後，回流台商將過去閒置的廠房活化，不過未來土地需求仍高，因此，已經要求台糖釋出彰化以南到屏東涵蓋6個縣市200公頃的土地，這些土地將由工業局直接開發，以租代售，減輕企業負擔與成本。

對於能源問題，沈榮津提到，目前綠能將持續藉由這一波回台投資發展到2025年，從太陽能電池、太陽能模組到太陽能電廠，將整個系統建立起來；另外，離岸風電設備的建置也持續在進行。

對於接下來的發展方向，沈榮津表示，未來包括雲端計算、大數據、物聯網的產業鏈一定要加速轉型進度與速度，政府也會協助建立示範工廠，提供廠商參考典範；對於半導體產業，將再投資2兆7200億元，藉此建構產業價值鏈。

(旺報 )