隨著陸美即將簽定首階段的貿易協議，加上美伊緊張局勢緩和，美股持續攀登高點，然而，一旦投資人樂觀情緒對美股推升影響達到極限，RIA Advisors 的首席投資組合策略師Lance Roberts認為這是對市場發出警訊。

據marketwatch報導，Lance Roberts表示，投資人對市場的狂熱程度簡直瘋狂，讓他面對不斷波動的牛市重新評估了客戶的整體投資組合風險。他利用圖表試圖解釋市場變化，買超、市場擴張以及充滿著樂觀的情緒，近乎垂直的股票價格飆漲，都是周期結束時發生崩潰的標誌。

Lance Roberts指出，看跌/看漲期權比率達到歷史水平高點，顯示市場風險部段增加。儘管這不代表市場將崩潰，但確實反應風險/回報率不利於短期市場獲利。

知名貨幣基金經理人Doug Kass表示，全球股市陷入一場大型投機投資，這甚至可以與1987年秋季和2000年春季市場達到高點所形成的現象相似。

Lance Roberts表示，儘管所有估值都達到了極端水平，但投資人卻擔心錯過機會，搶進使場推升指數上揚，這個瘋狂舉動卻也是他們從投資組合獲利的原因。Lance Roberts從出售蘋果、微軟、強生等股票獲利，並削減這些組合當中個股過度的比重。

總結來說，儘管市場從美國聯準會(Fed)降息獲得龐大資金，但2020年收益可能造成投資人負擔，若降低持股比重現在獲利和降低風險可能會導致投資組合短期內表現不佳，但若當前樂觀情緒消散，這將是個正確決定。

(中時電子報)