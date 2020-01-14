中職各球團奪冠心切，傾全力投注資在「助拳人」的洋投身上，不斷爆出高薪聘用的消息，相對可能壓縮本土球員的出賽、調薪空間，不過，富邦悍將隊總教練洪一中有不同的解讀。

今年球季中職可以註冊4名洋將，一軍可以登錄3人、同時上場2人，這樣將會壓縮本土球出賽空間，不過，洪一中的看法是「只要讓球賽好看就可能出現第5隊、第6隊，相對增加了本球員就業機會。」

所以洪一中希望大家想一想，認為開放洋將會壓縮本土球員空間是狹隘的思考，應該格局大一點，開放洋將反而是本土球員擴大生存的機會，只要球賽好看、熱鬧，未來將有第5、第6隊出現的空間，只要增加1支球隊就能進用更多本土球員。

美國、日本職棒也是開放不少外國球員的做法，洪一中說，只是開放需要花錢，以前是小市場而不想要開放，現在洋將更多、更強，付出代價愈高，相對的，球隊投資洋將是想要贏球，連帶本土球員薪資也會拉高，雖然幅度不要太高，但總是會增加。

今年富邦悍將網羅了羅力、索沙、伍鐸與包林傑等4洋投，洪一中的評價是「穩定」，洋投的成績要比賽後才知道，而這4人不是新進者，多少對中職有些了解，較能適應台灣職棒、打者習性，這是優勢但不是絕對，棒球要看臨場表現，每年狀況可能不一樣。

(中時 )