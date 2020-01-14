送豬迎鼠，大家都會趁過年前除舊佈新、來個大掃除，這時總會發現家中深處堆藏著許多被遺忘的東西，冰箱也有很多吃不完而過期的食物。那麼，動物們的冰箱呢？讓我們來看看年前動物園的冰箱會發現什麼吧！沒想到貓熊「圓仔」的冰箱裡有很多竹葉、竹筍；穿山甲的冰箱居然還存有牠們的尿液及糞便呢！

大貓熊專用的竹葉數量十分驚人，竟然需要整整一個房間這麼大的冷藏室儲存。（台北市立動物園提供）

來到了台灣動物區的廚房，打開冰箱可以看到裡面有許多分袋包裝的咖啡色物體，仔細一看才發現，這些是穿山甲最愛的美食－螞蟻窩！廚房的另外一頭，保育員們正忙著料理台灣動物區動物們的食物，豐富的當季蔬果和肉類蛋白質是準備給雜食性的台灣獼猴和白鼻心；梅花鹿和山羌等其他草食性動物，則是準備了紅蘿蔔絲和多種葉菜類；肉食性的石虎、雲豹還有牛腱丁和雞腿肉等肉類美食可以享用。

梅花鹿悠閒的享用早餐。（台北市立動物園提供）

台灣動物區另外一台的冰箱內，冰著非常奇特的東西，居然是穿山甲的尿液及糞便！原來收集穿山甲們的尿液，是為了進行動物賀爾蒙變化的監測研究，而糞便則是為了觀察穿山甲吃下野生螞蟻後，對腸胃道的環境影響。冰箱內還冰有幾個的保麗龍空箱子，這是為了採集完動物尿液和糞便時，能馬上放進夠預冷好的保麗龍箱子，讓尿液和糞便保持在最新鮮的狀態。

台灣動物區的廚房，冰箱許多分袋包裝的咖啡色物體，是穿山甲最愛的美食－螞蟻窩。（台北市立動物園提供）

再來到大貓熊館的冰箱，有好多鮮甜的竹筍，一旁的保育員還忙著挑選和清洗竹葉，竹葉的數量十分驚人，竟然需要整整一個房間這麼大的冷藏室儲存，想必大貓熊「圓仔」一家肯定是愛不釋手，準備「吃好筍、過好年」。

梅花鹿和山羌等其他草食性動物，則是準備了紅蘿蔔絲和多種葉菜類。（台北市立動物園提供）

每隻動物都有各自對食物的喜好，為兼顧營養均衡與美食的口腹之慾，保育員們總是盡心盡力準備各種新鮮又健康的食物，每當看見動物們吃的津津有味的樣子，再辛苦也都值得。動物園年末的冰箱「大掃除」，可以看到許多一般家庭不可能出現的東西，是不是很有趣啊？民眾們在年末來到台北市立動物園、看著動物們大啖一番之時，別忘了在過年前也給家裡的冰箱來個「大掃除」喔！

豐富的當季蔬果和肉類蛋白質是準備給雜食性的臺灣獼猴和白鼻心。（台北市立動物園提供）

除舊佈新大掃除，來一探動物園的冰箱都冰了什麼？（影音由台北市立動物園製作，取自YouTube）

(中時電子報)