國民黨在這次2020總統大選大敗，改革聲浪四起！國民黨立委江啟臣13日深夜宣布辭去中常委職務，呼籲中常委14日一同總辭。同樣身為青壯派立委，蔣萬安一小時後，也在臉書發文表示跟進，蔣萬安說，國民黨歷經二次總統敗選，檢討改革已經刻不容緩，他贊同江啟臣的觀點，改革國民黨，先從國民黨決策核心中常會開始。

在2020大選連任成功立委的江啟臣13晚在臉書宣布辭中常委，並呼籲所有的中常委14日一同總辭，同時組成臨時決策委員會，台北市議員徐弘庭響應跟進。

稍晚同為中常委、連任成功的蔣萬安14日凌晨也在臉書上跟進。蔣萬安說，國民黨歷經二次總統敗選，檢討改革已經刻不容緩，我贊同江啟臣委員的觀點，改革國民黨，

先從國民黨決策核心中常會開始。即日起，我辭去國民黨中常委職務，國民黨必須建立新的決策模式，重新獲得民眾的信賴。

國民黨立委蔣萬安14日凌晨在臉書宣布辭去中常委。（圖取自蔣萬安Facebook）

(中時電子報)