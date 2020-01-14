2020大選結果出爐，現任總統蔡英文以817萬票比552萬票，以約265萬張票的差距，壓倒性大勝對手韓國瑜。對於國民黨大敗，國民黨黨主席吳敦義也為此引咎辭職，也有韓粉發聲，盼韓國瑜能夠參選黨主席，不過韓國瑜13日已拒絕，也表明1.6億元的選舉補助款由推薦政黨中國國民黨向中央選舉委員會領取。韓國瑜14日再度在臉書發聲，強調黨主席「不是我心之所向」，意味著絕對不會參選。

國民黨2020大選大敗，競選失利的韓國瑜13日銷假回高雄市府上班，有關外界關切韓國瑜選後仍可領逾新台幣1.6億元選舉補助款一事，韓國瑜競選辦公室發出聲明指出，總統選舉補助款是由推薦政黨即中國國民黨向中央選舉委員會領取，並非韓國瑜本人領取。

韓國瑜於14日凌晨再透過臉書說明，「選舉補助款我一塊錢也不會拿」。選舉一過不到48小時，除了安慰與不甘，我們競辦收到最多的關心就是選舉補助款的去向。

我想要在此鄭重聲明，總統選舉的補助款依照法規必須全部交由中國國民黨全部領取，作為候選人的我不會拿到一塊錢，就算我拿得到也會全部捐出去，而其他選舉期間的各項捐款我們也都將在近期內依法公布明細，

請各位好朋友放心，選舉補助款和國民黨主席一樣，都不是我的心之所向。

韓國瑜14日在臉書聲明，絕對不會參選黨主席。（圖取自韓國瑜 Facebook）

(中時電子報)