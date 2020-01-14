春節七天連假快到了？跟著誠品書店一同乘時光機回到日治時期吧！誠品書店「雲夢製造所」於雲林斗六雲中街即日起開張，讀者可以在80年歲月痕跡的日治警眷宿舍榻榻米上席地而坐，一邊看書、一邊聆賞黑膠音樂，享受復古氛圍的閱讀趣味，同時賞玩日本昭和時期的懷舊選品。誠品黑膠音樂職人更將在2/1、2/2兩天舉辦黑膠音樂分享活動，播放黑膠經典名曲，邀你回首青春記憶。

讀者可以在80年歲月痕跡的日治警眷宿舍榻榻米上席地而坐，聆賞黑膠音樂 l 誠品書店雲夢製造所。（圖取自迷誠品網站）

誠品書店「雲夢製作所」期望引領您隨著音樂旋律穿越古今：鄧麗君最受歡迎專輯「鄧麗君十五週年」，追憶她甜美的歌聲；金曲歌后江蕙代表作「一嘴乾一杯」感情豐沛令人回味再三；張雨生製作奠定張惠妹天后地位的「BAD BOY」，黑膠版本更有韻味，喜歡音樂的朋友，不妨前來體驗挖寶。

誠品黑膠音樂職人將在2月1日、2月2日連續兩天舉辦黑膠音樂分享活動，播放黑膠經典名曲，邀請您一同回首青春記憶。（圖取自迷誠品網站）

「雲夢製造所」也蒐羅日本昭和時代及雲林相關主題書籍，包括《凝視時代：日治時期臺灣的寫真館》、《雲林輕旅行: 魚夫手繪散步地圖》等，也有介紹台灣小吃的《蚵仔煎的身世》、介紹台灣電影的《毋甘願的電影史》，以及閱讀職人大賞新人獎入圍作家鄭開翔的《街屋台灣》。1/18更將舉辦「雲中記憶夢．寫生繪畫」，大人小孩拿起畫筆，將美麗的雲中街畫在紙上、記在心裡，親近雲林這塊土地。

除了閱讀及音樂，誠品書店「雲夢製造所」精選昭和時期懷舊選品！即日起至2/9，把握春節連假，帶全家大小走訪古色古香的誠品書店「雲夢製造所」吧！

形狀及外觀完美復刻的「SAKURA昭和復刻版蠟筆」。（圖取自迷誠品網站）

誠品書店雲夢製造所

日期：1/12(日)至2/9(日)

時間：週一至週日12:00-19:00

地點：雲林斗六雲中街生活聚落（雲林縣斗六市雲林路一段75巷7號）

(中時電子報)