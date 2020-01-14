英國女王伊莉莎白二世，本周一召開皇室緊急會議之後，同意了哈利和梅根的心願，願意放手給予兩人「更獨立的未來發展空間」。

從今天開始，哈利和梅根兩人將開始他們獨立人生的「過渡期」，他們必須在英國和加拿大兩國之間分配時間，並逐漸減少以皇室身分募款，女王也會降低他們應履行的「皇室義務」。

皇室表示: 女王、查爾斯親王、威廉王子和哈利王子周一會面時，討論的內容非常具有建設性。女王發表聲明說: 關於哈利王子伉儷未來身分的最終決定，將在數日後正式對外公布。「我個人及全體皇家，都非常支持哈利和梅根共築獨立家庭的渴望。雖然我們極度希望他們兩人可以維持完整皇室成員的身分，但我們也支持他們的心願，成立獨立自主的家庭，同時繼續屬於皇室家庭珍視的一部分。」

女王的聲明讓英國媒體大為訝異，因為語氣中盡顯柔情與理解，並稱呼哈利及梅根其名，與過去稱呼他們的皇室頭銜大為不同。

然而在皇室公布最後官方決定之前，哈利和梅根未來的身分和角色為何，媒體仍舊摸不著頭緒。女王僅表示:「這件事非常複雜，是我們家族需要一起設法解決的。我已要求在近日內必須作出最後決定。」

這次哈利王子出走風波，皇室的最終決定將會影響未來英國君主體制的走向，全世界都在關注。

(中時電子報)