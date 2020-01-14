媒體報導，美國今天將正式對中國撤銷操縱匯率以獲取不公平貿易利益的指控。

這個消息出現在美、中預定簽署局部貿易協定的2天之前，消除了去年8月美國總統川普所造成的雙邊關係嚴重惡化。當時川普履行競選承諾，將中國稱為匯率操縱國。

CNBC今天引述消息人士的話報導，美國財政部將為中國撤除這個標籤。

(中央社)