美將正式撤除陸操縱匯率標籤 07:152020/01/14 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 媒體報導，美國今天將正式對中國撤銷操縱匯率以獲取不公平貿易利益的指控。 這個消息出現在美、中預定簽署局部貿易協定的2天之前，消除了去年8月美國總統川普所造成的雙邊關係嚴重惡化。當時川普履行競選承諾，將中國稱為匯率操縱國。 CNBC今天引述消息人士的話報導，美國財政部將為中國撤除這個標籤。 (中央社) #中國 #美國 #匯率 #消息 #川普 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 英國女王溫柔點頭 哈利梅根可以單飛了 - 國際 還是妳最好！哈利梅根惹人怨 女王回頭讚凱特 - 國際 美伊危機很大條 美中貿易戰不夠看 - 國際 不是美國！伊朗學生驚罵：真正敵人在這裡 - 國際 高手！打了王牌 梅根哈利如願 - 名流 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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