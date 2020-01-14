去年12月6日在美國佛羅里達州彭薩科拉海軍航空站發生了嚴重槍擊案，一名沙烏地阿拉伯受訓軍官阿薩拉尼(Mohammed Saeed Alshamrani)持手槍殺人，造成三人喪命、八人受傷,槍手在現場遭到警方擊斃。當局隨即封鎖事發的基地及其周遭，展開調查，並停止另外21名沙烏地阿拉伯軍官的受訓課程，釐清是否有他人涉案。

華府調查單位，本周一在美國司法部召開記者會，說明調查結果，本槍擊案沒有其他人員涉案，其餘沙烏地阿拉伯的受訓生，事前對此完全不知情，屬於槍手一人策畫的行動。

美國司法部長威廉·佩勒姆·巴爾(William Barr)表示: 「本次槍擊案已涉及恐怖主義，調查顯示，槍手犯案前，就十分著迷於聖戰主義，曾在今年9月11日當天在網路上發文說:已開始倒數計時。」

據美媒報導，槍手曾多次去參觀911事件紀念碑，並在社群媒體上發表反美、反以色列的言論，甚至在犯案前兩個小時也發了非常激進的貼文。

沙烏地阿拉伯則表示完全支持美國的調查。這次槍擊事件讓中東的局勢更加詭譎，伊朗與沙烏地阿拉伯長期不合，槍擊案讓美國與沙烏地的關係生變，也間接影響到美國與伊朗的對峙。

(中時電子報)