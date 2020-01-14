由於在財報季來臨之前，美、中即將簽署貿易協定引起市場關注，美股標準普爾和那斯達克指數今天雙雙再創新高。

標普指數上揚22.78點或0.70%，以3288.13點作收。

那斯達克指數漲升95.07點或1.04%，收在9273.93點。

道瓊工業指數漲83.28點或0.29%，收28907.05。

(中央社)