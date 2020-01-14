由於中東緊張情勢緩和，同時美國上週傳出汽油儲存大幅增加的空頭消息後，投資人注意力轉向季節性需求，國際油價今天走軟。

紐約商品交易所西德州中級原油2月交割價下跌97美分或1.64%，來到每桶58.07美元。

倫敦北海布倫特原油3月交割價跌75美分或1.15%，來到每桶64.23美元。

(中央社)