詐騙集團猖獗，詐騙的工具、手法也一直推陳出新，造成詐騙的金額每年屢創新高，甚至有同事或朋友假藉投資名義，而行詐騙之實。命理師楊登嵙向《中時電子報》，分析出2020年最容易被詐騙的生肖前四名。他點出4生肖要特別小心被詐騙的時間點，來預防意外破財、小心理財。世上沒有那麼多的暴利掉下來，楊登嵙提醒說要心念不貪，小心求證，以免一時失察，遭受詐騙。

2020年最容易被詐騙的生肖前四名：

1、龍：財運自然亨通，只要勤於付出，一定能取得不錯的收益，尤其是農曆三月、八月、及十一月份要好好把握；但【白虎】入宮，仍需預防意外破財，投機之財不可碰觸，農曆五月、六月、九月、及十月份要多加謹慎，投資宜守不宜攻，控制財務支出，防範未然。

2、虎：今年財運不錯，正財收入穩定，正當投資可獲利。【白虎】入宮，橫財則較反覆，容易起伏波動，故此不宜沾手賭博，參與投資買賣必需謹慎，尤其是農曆三月、七月、及十二月份。雖然正財收入平穩，但亦必須小心理財，節省不必要的開支，否則，財帛即使有所增長，也會很快消耗掉。

3、鼠：【太歲】入宮，以農曆正月，二月，五月及九月爲甚，必須提高警惕。今年不宜投資，恐怕無法回收；不可賭博，以免一敗塗地；不宜借款給朋友，否則，容易肉包子打狗，有去無回！

4、馬：今年犯【歲破】【大耗】，開支明顯加多，會有破財的徵兆。財務上必須嚴守把關，平時處理帳目必須再三複核，切勿疏忽大意而導致意外虧損。聚財不牢，易被誣賴，不宜做保。最好年初儲備一筆資金，用以應付意外之需，有備無患，平時則要開源節流，克勤克儉。不急不貪，堅守正道，多做善事，凡事步步爲營，不怕勞苦，自強不息，定能順遂渡過沖太歲的年。

(中時電子報)