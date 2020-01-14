美陸即將簽署局部貿易協定前夕，美方正式正式撤除中國大陸操縱匯率標籤。

大陸新華社剛剛快訊報導，美國財政部13日公佈半年度匯率政策報告，取消對中國大陸「匯率操縱國」的認定。

這個消息出現在兩國預定簽署局部貿易協定的2天之前，營造良好氣氛。美國總統川普去年將中國大陸稱為匯率操縱國。美國財政部今天正式撤除這個標籤。

(中時電子報)

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