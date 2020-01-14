美取消對陸「匯率操縱國」認定 06:312020/01/14 中時電子報 高德順 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 美取消對陸「匯率操縱國」認定 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美陸即將簽署局部貿易協定前夕，美方正式正式撤除中國大陸操縱匯率標籤。 大陸新華社剛剛快訊報導，美國財政部13日公佈半年度匯率政策報告，取消對中國大陸「匯率操縱國」的認定。 這個消息出現在兩國預定簽署局部貿易協定的2天之前，營造良好氣氛。美國總統川普去年將中國大陸稱為匯率操縱國。美國財政部今天正式撤除這個標籤。 (中時電子報) #中國 #大陸 #中國大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 台灣不該捲入強權競爭漩渦中 04:092020/01/10 論壇廣場 兩岸徵文改版宣言 04:092020/01/10 兩岸藝文 兩岸徵文改版宣言 04:092020/01/11 兩岸藝文 兩岸徵文改版宣言 04:092020/01/12 兩岸藝文 對外經濟 學者喊回歸三隻腳 04:092020/01/12 產業特刊 貿協：台商避貿戰 印尼擁契機 04:092020/01/12 企業經營 順利連任 陳歐珀：盼台美建交、與對岸為友 12:092020/01/12 政治 九二共識崩解 藍委促建新論述 04:102020/01/13 政治要聞 《觀光股》王品去年營收小減，今年審慎樂觀 10:342020/01/13 財經 勤誠市值衝高 擠身百億俱樂部 04:102020/01/14 證券．權證 財經熱門新聞 投資人真是瘋了！ 專家驚揭美股崩跌警訊 - 財經 台積電遭甩開 三星7奈米EUV奪肥單早有先機 - 財經 怕陸美撕破臉！ 台積電防斷供貨華為找來遊說大將 - 財經 台股遇亂流 該買？該賣？ - 財經 法人掌握生殺大權 專家教戰：別再當被煮的青蛙 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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