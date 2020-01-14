馬來西亞籍鄧姓女華僑喜愛台灣而搬來定居，因外表白皙清秀成為眾人眼中的「女神」，卻被對門鄰居林國平盯上，林男疑求愛不成將她殺害肢解，把屍體棄置基隆山區，警方透過「關鍵電話」確認林男涉有重嫌，林男自知難逃法網，與友人告解「不想活了」後輕生，確切案情恐隨著林男的死石沉大海。

上周六11日中午，台灣多數人民正在排隊投票，選出心中期待的國家領導和立法委員，基隆七堵山區卻湧入大批警力進行地毯式搜尋，為的就是找尋鄧女屍塊，也許鄧女冥冥中引導，警方很快就在一個不起眼的角落裡發現3個塑膠袋和2個紙箱，打開後發現殘忍結果。

被害人遭肢解成5段屍塊，四肢皆被切除，僅身軀與頭顱相連，陰部還有明顯刀割，宛如《史記》中的「人彘」描述，遺體還遭蟲蟻啃咬，死狀極為悽慘，家屬認屍時悲傷不已、痛哭失聲，難以接受。

警方調查，兇嫌是住在鄧女對門的林姓男子，林男對鄧女頗有好感，還多次邀約她來家裡「洗澡」，被鄧女果斷拒絕，疑求愛不成心生怨恨，加上在外欠債10萬元，情場經濟均失意而痛下殺手，趁鄧女上班時將她擄走，在浴室殺害肢解。

林男犯案後極為冷靜，還租休旅車想當作棄屍工具，7日被員警找到派出所問話也沉著以對，警方聞到他房裡傳出濃濃松香水味而起疑心，但苦無證據只能將他放走，所幸有「關鍵電話」相助，讓警方確認林男涉有重嫌。

警方隔日驚覺林男涉有重嫌，再次上門時他早已逃逸無蹤，訪談周遭鄰居發現，有名關鍵證人與林男交情頗深，要求該男子打給林男，假意邀約吃飯喝酒，實則是探問林男下落。

「我沒心情吃飯，不想活了。」關鍵證人連續撥打2通電話，但林男通話時就知道自己遭鎖定，透露輕生意圖就匆匆掛斷，警員則緊急破門，並在林男浴室發現血跡反應，但為時已晚，林男逃逸多日，於12日晚間傳出自戕消息。

延伸閱讀

(中時電子報)