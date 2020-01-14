民進黨在總統大選和立委選舉中，雙雙開出紅盤，不僅蔡英文搶下逾八百萬張選票，蟬聯總統設下「小英門檻」，立委也攻下六十一席的絕對多數，民進黨二度完全執政。反觀國民黨立委席次卻只比上屆多三席，原本的盟軍親民黨更是掛零「完全蒸發?，未來在議事表決上，孤立無援的國民黨勢必會遭到大小綠「輾壓」，如何衝破困境重拾民心，考驗著國民黨未來領導人的智慧。

面對剛剛出爐的新民意，民進黨內已響起立法院龍頭之爭的號角。本刊調查，綠營高層目前比較屬意「正國會」的帶頭大哥游錫堃，而對於議事相當嫻熟的「永遠總召」柯建銘也摩拳擦掌，雙方各有擁護者，端看總統蔡英文拍板定案。

二○二○大選開票結果出爐，民進黨拿下了六十一席立委，其中區域四十六席、平地原住民一席、山地原住民一席及全國不分區十三席；國民黨則奪下三十八席立委，包括區域二十二席、平地原住民二席、山地原住民一席、全國不分區十三席；民眾黨和時代力量則各握有五席和三席不分區立委；其他政黨和無黨籍則擁有六席，其中包括以無黨籍身分參選的民進黨籍立委蘇震清。

一月十一日最新的民意出爐後，立法院首戰當推院長之爭，外界預期，民進黨在立法院一黨獨大下，正副院長搭檔應該都是綠委，目前最被看好的院長人選，是排名民進黨不分區立委「政治組」名單第一名的游錫堃。

一名綠營人士說，率領綠營派系「正國會」的游錫堃，提名前雖已淡出政壇，但是小英總統既然將他排在政治組第一名，可見在綠營派系平衡考量下，游錫堃出線機率相當高，「當然在上一屆『院長未遂』的柯建銘，相當嫻熟國會議事與政黨折衝協商，也是一時之選，就看蔡英文屬意何人？」至於副院長人選，該人士透露，可望由與各派系交情都不錯、出身新潮流系的副院長蔡其昌續任。

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(中時電子報)