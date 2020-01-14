資深創作女歌手潘美辰在1989年，以一曲〈我想有個家〉紅遍大江南北，其獨特的嗓音和中性的外型，與當年多數女歌手極為不同，多年來性向備受討論。去年12月19日晚間，本刊直擊她在台北市八德路上，與一名身高相仿、長相酷似張柏芝的妙齡女子十指緊扣，兩人一路說笑，散步走進高檔日本料理店用餐，就雙方親密的互動來看，完全像是熱戀中的愛侶。

2019年12月19日晚間8點左右，身高163公分的潘美辰，以藍色牛仔褲搭配黑色羽絨外套的酷帥造型，與一名神似張柏芝、身穿白T的長腿嫩妹，手拉手漫步在台北市八德路的巷弄中。在月黑風高的夜晚，潘美辰還戴著墨鏡，自然格外引人注目，不仔細看，還以為是「亞洲天王」周杰倫帶新歡逛大街。

有說有笑的兩人，接著走進一家日本懷石料理店，享用一頓單人至少新台幣二千元起跳的豐盛大餐。選擇靠窗位置入座後，潘美辰終於拿下墨鏡，好好地和嫩妹深情對望、邊吃邊聊。用餐期間，嫩妹不時夾菜送到潘美辰口中，不顧旁人眼光在餐廳上演「女女餵食秀」，模樣十分甜蜜。

晚間9點，享用完美食與美人的潘美辰，再度戴起墨鏡，在八德路的靜巷內與嫩妹十指緊扣散步；沿路嫩妹除了不停地撩撥自己的長髮，還不經意地瞥頭媚笑，大展迷人電力，潘美辰則是樂開懷，笑到露出二排白皙的牙齒。這對同性密友就這樣邊散步邊聊天，走進百貨商場內繼續逛街，度過浪漫的夜晚。

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(中時電子報)