本周一聯合國發表聲明: 有資料顯示，伊朗政府對於示威抗議者開槍鎮壓，聯合國最此深表憂心。秘書長安東尼歐·古特瑞斯(António Guterres)透過發言人表示: 「應全面調查。」

發言人杜札瑞克(Stephane Dujarric)強調: 「聯合國密切關注伊朗民眾近日的抗爭活動，向政府表達對於擊落客機事件的不滿。並呼籲當局尊重人民的言論自由，及和平集會的重要性。」

在伊朗政府承認飛彈誤擊而造成客機墜毀之後，民眾連續三天上街示威抗議。就在抗議的第三天傳出政府派出鎮暴警察，對示威者武力鎮壓的消息，有民眾錄到槍聲、地上的血跡及被抬走的民眾，現場一片混亂。

儘管伊朗警方否認暴行，這個消息仍引起了西方國家的譴責，美國總統在推特上警告伊朗政府「不要再殺害示威者，你已經殺了很多人、監禁了很多人，現在全世界都在看，特別是美國更盯著你看。」

聯合國緊盯著抗爭情勢的發展，亦追蹤空難事件的調查。發言人說:「調查過程一定要公開、透明...遵守國際民航法第13條，與有關的國家合作。」暗指日前伊朗拒絕其他國家參與調查，是違反國際公約的。

(中時電子報)