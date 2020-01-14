太空人作弊案審結！大聯盟美國時間周一宣布懲處，包括主席辦公室9頁的調查報告，顯示太空人2017年球季使用攝影機偷暗號屬實，重罰球團500萬美元(約台幣1.5億元)，沒收兩年選秀權，總教練辛屈(A.J. Hinch)、總管魯諾(Jeff Luhnow)、前助理總管陶曼(Brandon Taubman)全部禁賽1年。

500萬美元是史上最重的懲罰，是目前大聯盟規定裡最高的罰金。太空人球團接獲懲處後火速開除了辛屈與魯諾，而且未來兩年他們將沒有首輪和次輪的選秀籤。太空人應該慶幸的是大聯盟不打算處罰球員，也不會沒收他們2017年的世界大賽冠軍。

根據報告，太空人使用中外野攝影鏡頭盜取對方捕手暗號，影像傳送到休息室「解碼」，然後敲打垃圾桶作為暗號(有敲就是變化球)。現大都會教頭貝爾川(Carlos Beltran)當時建議太空人強化暗號破解，但沒證據顯示他涉案。紅襪教頭柯拉(Alex Cora)則確定是共犯，懲處稍後公布。

太空人老闆克朗(Jim Crane)對作弊一事並不知情，他表示「策畫的人不是魯諾與辛屈，但他們卻知情不報。」踢爆整件事的是前太空人投手菲爾斯(Mike Fiers)，現在證明他所言不虛。

(中時電子報)