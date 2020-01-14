太空人遭逢重大打擊，總教練辛屈(A.J. Hinch)、總管魯諾(Jeff Luhnow)一起捲舖蓋，禁賽1年代表兩人拿不到薪水，未來恐怕也沒人敢雇用他們。老闆克朗(Jim Crane)遭空前重罰500萬美元，不過外界認為這處罰未免太輕。

美媒NBC體育指出，太空人光是每年團薪就要上億美元，球團市值甚至高達18億美元。太空人2017年靠著偷暗號摘下世界大賽冠軍，球團至少一口氣增值7000萬美元。由於作弊的風險與收益不成比例，「這會讓其他29支球隊認為值得冒險作弊。」

這次沒有球員被處罰，這讓太空人打者成為最大受益者，他們享受了羞辱對方投手的樂趣，繳出漂亮的個人數據，卻不必付出任何代價。大聯盟此舉被認為是投鼠忌器，若他們禁賽整支球隊可能會毀了太空人，球員工會也不會坐視。如同在禁藥年代，大聯盟不能把全部的球員一網打盡。

最大受害者除了道奇、洋基這些被太空人作弊打敗的球隊，應該就屬老闆克朗了。沒有證據顯示克朗知情，他怎會想到自己花大錢組成的冠軍隊是一支作弊的球隊。這將摧毀球迷對太空人的支持，讓他們轉投另一支德州球隊遊騎兵，2017年那座世界大賽冠軍會淪為永遠的笑柄。

(中時電子報)