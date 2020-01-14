興富發建設(2542)昨晚舉辦尾牙宴，總裁鄭欽天自豪的說，2019年公司預售及成屋案賣了600億元左右，目標2020年賣出千億元的房子！他說，各地租屋金額都很貴，但以目前銀行利率相當低來算，實際上算完房貸本金加利息，比租屋金額還便宜，這也是集團旗下個案大賣的原因之一。

興富發雄去年完成高雄悅誠廣場跨入百貨流通業，鄭欽天說，今年是興富發改變創新的起始年，除了跨界商場、餐飲品牌外，將分別在新北市金山、台南及高雄等地開設飯店營運，並將採用新式施工方式，率領興富發營建大變革。

鄭欽天指出，去年美中貿易戰，政策讓台商回流，預期未來10年台灣經濟將迎來榮景，對台灣整體發展抱持正面看法。他話峰一轉，目前工資、原料通通上漲，工資不斷上漲下，現在一日工資高達3500~4000元，由於已有因應的策略，將會全盤吸收這些增加的成本，並透露未來施工方式會有很大改變，如原先需要的工人數可從10人縮減為5人，拉高工資、效益更好。

興富發2019年集團購地總計205.23億元，積極搶地並連續2年穩坐全台建商獵地王。不僅在房產有亮眼成績，興富發於2016年冠名贊助的台北市興富發成棒隊，日前參加第4屆爆米花棒球聯盟冠軍戰，與合庫隊戰況激烈，終場突破12強國手以5比2拿下隊史爆米花首冠，鄭欽天宣布，歡慶球隊奪金，在興富發邁向40週年之際，祭出多項回饋活動，感謝消費者與球迷一路支持。

(時報資訊)