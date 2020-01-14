送豬迎鼠！許多人年前會到迪化採買年貨！其實這裡附近也有免費的好玩景點。在座落於台北市大同區的迪化污水處理廠上方，建造了一座多功能用途的迪化休閒運動公園，正是讓您消耗過年大魚大肉增肥的好所在。此外，公園臨近迪化年貨大街、老師府、孔廟等古蹟，是春節連假全家出遊運動、走春的好去處。
衛工處表示，面積4.6公頃的迪化休閒運動公園內免費設有籃球場、網球場、壘球場、溜冰場及健康步道，一直以來是當地居民休閒的場所，更適合春節期間大吃大喝過後的民眾來這裡甩肉燃燒卡路里，同時還有小朋友最愛的兒童遊戲區、活動草坪，歡迎親子一同前來共享天倫之樂。
除體驗公園內的運動及親子設施、感受裝置藝術、花草植裁，公園依傍淡水河畔，站在拱門狀LED燈設計的跨堤景觀平台還可欣賞到河濱夕陽及夜景之美，在絢爛燈光輝映下，可說是都市的賞景秘境。
民眾在春節期間來到公園，更強力推薦到周邊的迪化年貨大街、四十四坎、保安宮、孔廟、老師府等古蹟巡禮並享受傳統美食。
老師府為兩座閩式四合院結合成，因為年代久遠且宅外前埕有其舉人旗竿，更由文化部指定為國定古蹟，讓您踏足時光長廊時感受那濃厚且寧靜的人文氣息。
因公園位於市區中心周邊，讓您穿梭在歷史古蹟小徑，揮別令人焦慮的連續假期車水馬龍、排隊人潮，迪化污水處理廠全年不打烊，為您提供便捷及悠閒舒適輕旅行選擇，趕緊安排一趟健康又具文化氣息的都市「輕旅行」吧！
迪化廠附設休閒運動公園
*交通資訊:台北市大同區延平北路4段200號
1. 公車：建議搭乘2、9、206、215、255、669、811及紅33號公車至「污水處理廠」站下車，步行3分鐘即可到達。
2. 捷運：於捷運紅線「圓山站」2號出口出站，可搭215、9、811號公車至「污水處理廠」站下車；或於「圓山站」2號出口往延平北路方向步行，約15分鐘可抵達；公園附近設有YouBike站，民眾可多加利用。
(中時電子報)
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