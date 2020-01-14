大陸副總理劉鶴13日率團前往美國，陸美將簽署第一階段經貿協定，給最近兩年全面緊張的陸美關係增添複雜的解讀點。陸媒《環球時報》14日社評指出，這是陸美作為世界最大兩個經濟體之間促進貿易和重新定義市場公平的協定。如果落實，陸美還能在此基礎上達成全面經貿協議，那麼21世紀上半葉與20世紀下半葉的區別就有了比較清晰的眉目。

社評開宗明義說，美國通常把大國分為盟國、夥伴國和戰略競爭對手，最後一種是比較客氣的說法，它的實際內涵是「潛在敵國」。如今它把陸俄都列入了這個範疇，態度與對定義為「夥伴國」的印度截然不同。

社評稱，第一階段經貿協定不是陸美關係的全部，也很難說它就是當前陸美關係的關鍵樞紐。四下望去，新疆、西藏、香港還有台灣等諸多方向或有陸美關係的長期痛點，或者撕開了新的傷口。此外，兩國軍隊都在鞏固戰備，或者公開或者悄悄把對方作為假想敵，不僅台海，南海也對雙方變得越來越敏感。兩國在輿論上差不多已經撕破臉了。

每一個摩擦點都為陸美關係豎了路標，如今第一階段經貿協定也豎起了一個路標，將開展引導陸美關係的競爭。

社評認為，21世紀的陸美關係不會僅僅是規畫出來的，更多是實際走出來的。新的協議能否達成，以及陸美關係幾條軌跡中的哪一條能夠更多影響兩國對對方的認識，都將是開放的。

現在可以確定的是，陸美的相互防範心很重，兩國的戰略互疑產生了一般的骨牌效應，第一階段經貿協定是第一個重要的反向資訊。所以很多人都擔心它很脆弱，這種擔心顯然有道理。

社評表示，值得注意的是，陸美能夠達成第一階段經貿協定，說明雙方存在一個共同的價值取向，那就是擴大自己的利益比傷害對方的利益對陸美各自來說都更重要。兩國還沒有到真正「勢不兩立」的程度。

如果陸美沿著這樣的價值取向往前走，兩國關係不被其他路標帶向更嚴重的失控，就有了現實的希望。當然，在對陸美關係做積極努力同時，大陸不會減弱對兩國經貿關係再次遭到破壞的應變力。

社評告訴大陸公眾，不要因為根據第一階段經貿協定，大陸將會增加購買美國產品而覺得「虧了」。過去陸美貿易的確有些失衡，而增購美國產品不僅符合大陸人民消費升級的需求，而且同時將能夠強化陸美合作的紐帶，將陸美關係在21世紀應有的方向上套住。這的確符合大陸人民的利益，也符合美國和世界人民的利益。

(中時 )